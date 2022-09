Valores: BRASIL TEM A 3ª INTERNET MAIS RÁPIDA DA AMÉRICA LATINA – MAS É UMA DAS MAIS CARAS DO MUNDO

Com uma velocidade média entre os internautas de 90,16 Mbps, o Brasil é o 3º país com a internet mais rápida da América Latina. O País fica somente atrás do Chile e Uruguai.

É o que revela um estudo divulgado pelo CupomValido.com.br, com dados da Speedtest e Statista sobre a velocidade de internet no mundo.

O destaque latino-americano vai para o Chile, em primeiro lugar com uma velocidade média de 197,59 Mpbs – o país detém também a primeira posição a nível mundial.

Na outra ponta, está o Afeganistão – o país com a internet mais lenta do mundo, com uma velocidade média de apenas 1,63 Mbps. Depois aparecem Cuba (1,91 Mbps), Turcomenistão (2,05 Mbps) e Iêmen (2,63 Mbps)

Chama a atenção que o Brasil possui, na média, uma internet mais rápida que diversos países desenvolvidos, como a Alemanha (71,58 Mbps), Reino Unido (62,55 Mbps), Itália (52,82 Mbps) e Austrália (51,42 Mbps).

Custo

Para descobrir o custo relativo da internet de acordo com poder de compra de cada país, o estudo elaborou um ranking da quantidade de horas de trabalho necessárias para adquirir o plano mais barato disponível em seus mercados.

Dentre os 110 países pesquisados, o Brasil ocupa a 78ª posição do ranking. São necessários 411 minutos (ou 6 horas e 51 minutos) de trabalho por mês para o brasileiro pagar o plano de internet mais barato disponível.

Nesse ranking, a liderança é de Israel, onde é preciso trabalhar apenas 19 minutos por mês para comprar o plano mias básico.

Na ponta oposta, a Nigéria tem a internet mais cara do mundo: lá, é são necessários 2.133 minutos (mais de 35 horas) por mês para ter acesso ao plano mais básico – e ainda assim, com uma das piores velocidades de banda larga dentre os 110 países pesquisados.