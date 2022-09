Esporte: TIME DE FOZ É CAMPEÃO DA 3ª ETAPA DA COPA LINDEIROS DE VOLEIBOL FEMININO SUB15

O voleibol feminino de Foz do Iguaçu conquistou mais uma vitória pela Copa Lindeiros. O time sub15 venceu a 3ª etapa da competição, disputada em Santa Helena neste fim de semana. O torneio contou com a presença de seis equipes e a equipe do Foz do Iguaçu/SMEL levantou o troféu de forma invicta.

As atletas se juntaram ao clube das campeãs, que já conta com as equipes sub16 e sub19. As vitórias levaram Foz à liderança isolada da competição e mantêm vivo o objetivo de conquistar o tricampeonato da Copa Lindeiros, vencida em 2018 e 2019.

“O compromisso das atletas foi essencial nesta etapa. O esforço e a garra trouxeram mais um título para a cidade. Estamos enfrentando equipes cada vez melhores, então precisamos também elevar o nosso nível. Nossas atletas estão entregando esse trabalho”, contou o técnico, Ronaldo Soares.

O próximo compromisso das atletas da equipe será em Guaraniaçu entre os dias 23 a 25 de setembro para a disputada 5ª etapa da Copa Integração sub17. Será a fase decisiva e Foz do Iguaçu está na disputa pelo bicampeonato.

Trabalho com jovens atletas

As atletas da base treinam no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Feminino Smel/Foz, que realiza treinos diários para melhorar o desempenho das competidoras. São, aproximadamente, 100 atletas que participam do projeto, que iniciou em 2020.

O time também recebe o apoio da Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Os resultados puderam ser vistos no primeiro semestre de 2022, com o plantel iguaçuense chegando a cinco finais em diferentes categorias.

Atualmente, Foz do Iguaçu é campeã da Copa Integração do Voleibol e bicampeã da Copa Lindeiros de Voleibol, além de manter todas as categorias na elite do voleibol paranaense divisão A (sub15, 16, 17 e 19).