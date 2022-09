Premiação: COMISSÃO INICIA AVALIAÇÕES DOS PROJETOS INSCRITOS NO PRÊMIO PAULO FREIRE

A comissão avaliadora do Prêmio Paulo Freire deu início, na tarde desta segunda-feira (12), às visitas para observação dos projetos inscritos nesta 14ª edição. A avaliação nas escolas e Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) é uma das etapas de seleção do prêmio, que reconhece as experiências desenvolvidas pelos profissionais da rede municipal de ensino.

As visitas seguirão até o dia 31 de outubro, período em que serão analisados os 71 projetos dentro das categorias: Livre; Meio Ambiente/Sustentabilidade; História, Patrimônio e Cultura e Gestão Escolar.

“A avaliação presencial é uma das etapas mais importantes, porque a comissão consegue verificar se de fato o projeto apresentado está sendo bem desenvolvido e o quanto ele tem contribuído para o desenvolvimento e o aprendizado dos estudantes”, explica a secretária da educação, Maria Justina da Silva.

A Comissão avaliadora é formada por docentes que atuam no Ensino Superior e autoridades/ personalidades públicas, conhecidas por sua atuação competente no campo da educação básica. Além de realizar as visitas, compete à comissão subsidiar os inscritos durante o processo de elaboração do projeto científico, compor a banca avaliadora e selecionar as melhores experiências.

“Além de valorizar os profissionais da educação, o prêmio promove a melhoria da qualidade do ensino público, estimulando professores e gestores a programarem novas situações de aprendizagem e diferentes possibilidades de ampliação do conhecimento, por meio de experiências bem sucedidas”, afirma Justina. Em dezembro serão premiados os melhores projetos, sendo até três iniciativas por categoria. Os prêmios variam de R$ 4 mil a R$ 6 mil.