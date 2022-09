Reconhecimento: BRASIL É A MELHOR APOSTA NA AMÉRICA LATINA, AVALIAM BANCOS

O Brasil é a melhor aposta na América Latina, dizem analistas do Goldman Sachs, do JPMorgan e do Citigroup. No próximo ano, o país vislumbra a hipótese de registrar quedas contínuas nas taxas de juros.

As taxas de juros futuros do Brasil estão em uma tendência de queda à medida que a inflação desacelera. A alta nos preços está ficando para trás, como mostra a agência de notícias Bloomberg.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), principal indicador de inflação do país, desacelerou pelo segundo mês seguido em agosto. A maioria dos economistas acredita que o IPCA continuará a cair, sobretudo em razão dos cortes dos impostos sobre os combustíveis.

A curva de juros no Brasil projeta mais de 2,7 pontos porcentuais em cortes no próximo ano. Isso significa deixar para trás os 11,75 pontos estabelecidos pelo Banco Central desde o início de 2021.

O Citigroup tem dito aos clientes para que apliquem juros no Brasil, com vencimento em janeiro de 2025. O JPMorgan e o Goldman Sachs aprovam medidas similares. Os profissionais desses bancos avaliam que vale a pena ficar com alocação acima da média no país, a despeito de quaisquer riscos associados às eleições presidenciais de outubro.