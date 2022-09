Alterações: FOZTRANS ANUNCIA MUDANÇAS EM LINHAS DO TRANSPORTE COLETIVO

O Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans informa que cinco linhas do transporte coletivo passarão por alterações, a partir da próxima sexta-feira (16). As mudanças incluem extensões em locais onde atualmente não passam os ônibus, buscando ampliar e melhorar o atendimento em todas as regiões da cidade.

As alterações envolvem as linhas 380, 325, 315 – Primeiro de Maio, 255 – Loteamento Menguer e 65 – Universitária.

“Estamos acompanhando diariamente a operação das linhas, por meio da Divisão de Transporte, e seguiremos fazendo mudanças conforme as necessidades relatadas pelos próprios usuários”, afirma o diretor superintendente do Foztrans, Licério Santos.

Alterações

Na linha 380, que percorre a região do Jardim São Roque, será incluído mais um ônibus no período noturno para atender estudantes e trabalhadores da região, que até então não tinham transporte após às 18h. O veículo iniciará sua jornada às 5h e seguirá até 00h10min. A mudança vai garantir mais agilidade e diminuirá a frequência da linha de 1h30 para 50 minutos, oferecendo mais viagens aos passageiros durante o dia.

Outra mudança será a extensão da linha 325 do Jardim Guarapuava para os bairros Vila Florata, que atualmente não possui o atendimento dos ônibus, e Jardim Vitória, em todas as viagens que vão até o Centro de Pesquisas. Atualmente, o local é atendido com oito viagens do Terminal de Transporte Urbano para o bairro e oito no sentido contrário.

No Lote Grande, onde atualmente também não passam as linhas do transporte coletivo, o Foztrans incluirá dois horários de extensão da linha 315 – Primeiro de Maio para atender os moradores do bairro. O ônibus sairá às 6:30 da Av. República Argentina em direção ao Lote Grande, fazendo o embarque dos passageiros desta região e seguindo o itinerário habitual com direção ao Centro. No período da tarde, outro veículo da linha 315 com saída programada às 18h23 do TTU levará os passageiros também ao bairro da área rural da cidade.

Também haverá ampliação do itinerário da linha 255 – Loteamento Menguer, visando facilitar o deslocamento dos moradores do Jardim das Oliveiras, por onde não passavam linhas do transporte coletivo, e do Jardim Colombelli.

Já na linha 65 – Universitária serão aumentados os deslocamentos e todas as viagens irão contemplar o Hospital Ministro Costa Cavalcanti e a Nefroclínica. Ao todo, serão mais 18 deslocamentos ao local.