Foz do Iguaçu: CIDADE ENCERRA ETAPA DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ COM TRÊS PÓDIOS

A participação iguaçuense nos Jogos Abertos do Paraná, categoria master foi vitoriosa. As equipes de handebol feminino e futsal masculino conquistaram o título de campeãs das modalidades, e o basquete feminino encerrou a disputa com um bronze.

O evento foi realizado o litoral paranaense entre os dias 7 a 11 de setembro, com equipes de diversas regiões do Paraná. Além das delegações iguaçuenses, participaram também equipes de Paranaguá, Londrina, Cornélio Procópio, Toledo, Maringá, entre outras.

“São pessoas que praticam o esporte por amor e representam a cidade muito bem. Todos têm outras profissões e compromissos, mas se juntam para essa diversão que é levada a sério e conseguem grandes resultados”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Antonio Sapia.

Futsal

No futsal o título veio em uma sequência invicta de jogos. A final, diante do Jandaia do Sul, terminou com o placar em 3 a 1. Para chegar até a decisão, Foz do Iguaçu venceu o Londrina, por 6 a 2, Cornélio Procópio por 7 a 0 e o Paranaguá por 7 a 2.

O time da cidade teve ainda a melhor defesa, o melhor ataque e o melhor jogador do torneio.

O elenco campeão foi comandado pelo técnico Jari Basílio. Os atletas participantes foram: Aldino (Goleiro menos vazado), Rita Lee (melhor jogador), Cabello, Sergio Winkert, Tintyola (Artilheiro), Anderson Karkow, Gilmar Bueno, Dentinho, Fábio, Cléo, Aguiar e Guerra.

Handebol

O primeiro lugar do handebol feminino também foi conquistado sem nenhuma derrota. Foram três jogos e três vitórias, contra Barbosa (16 a 9), Campo Largo (20 a 11) e Cambé (18 a 13).

Foi o bicampeonato do time iguaçuense, que havia vencido a competição para atletas acima dos 40 anos em 2018, além de ter sido a segunda colocada em 2019 e a terceira em 2021.

A equipe foi composta pelas atletas Carla, Deynes, Odileia, Michele, Marines, Regina, Sandra, Renata, Juçara, Marli, Liliane, Luci, Ivanir, Viviane, Vilma.