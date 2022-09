Inédito: CIENTISTAS CHINESES DESCOBREM NOVO MINERAL NA LUA

Cientistas chineses descobriram o novo mineral na Lua, tornando a China a terceira nação , depois dos Estados Unidos e da Rússia, a descobrir um mineral lunar, informaram as autoridades.

A Chang’e-5 foi a primeira missão do país a devolver uma amostra lunar .

