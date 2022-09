Investidores: BRASIL SE TORNA O PRINCIPAL MERCADO DE CRIPTOATIVOS NA AMÉRICA LATINA

O crescente uso de ativos digitais como forma de investimento no Brasil fez com que o País subisse sete posições em relação ao ano passado, de acordo com a terceira edição do ranking Global Crypto Adoption Index, conquistando o posto de número um da América Latina. O levantamento da empresa norte-americana de análise de blockchain Chainalysis, divulgado nesta quarta-feira (14), traz dados sobre a implementação de criptomoedas em 154 países.

A justificativa para o aumento de posições do Brasil, segundo a instituição, está atrelada ao o alto volume de valores recebidos por serviços centralizados (negociações de criptoativos) — em detrimento do baixo volume de transações peer-to-peer (P2P), rede de compartilhamento de arquivos. A Chainalysis afirma ainda que o comércio P2P representa uma fração significativa de todas as criptomoedas utilizadas nos mercados emergentes.

A pesquisa também mostra que a adoção global das moedas digitais teve sua maior alta de todos os tempos no segundo trimestre de 2021, e, desde então, tem sofrido muitas altas e baixas. Os últimos dois trimestres sofreram quedas enquanto o mercado de cripto adentra o bear market, período marcado pela queda frequente nos preços.

Em relação às demais posições, o Vietnã permanece em primeiro lugar, seguido pelas Filipinas e pela Ucrânia. Apenas duas das vinte nações analisadas, os Estados Unidos e o Reino Unido, são classificadas como nações de alta renda. Os outros dezoito países são classificados como economias de renda média baixa e média alta.

Veja a lista completa dos vinte países que mais adotam criptomoedas:

Vietnã Filipinas Ucrânia Índia Estados Unidos Paquistão Brasil Tailândia Rússia China Nigéria Turquia Argentina Marrocos Colômbia Nepal Reino Unido Equador Quênia Indonésia