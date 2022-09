Solução?: COLETA SELETIVA DE FOZ COMEÇA A RECEBER MATERIAIS RECICLÁVEIS VOLUMOSOS

Setembro trouxe mudanças no programa da Coleta Seletiva em Foz do Iguaçu. Os catadores começaram neste mês a recolher também recicláveis volumosos, como canos de PVC, calhas, restos de fios usados em construções e materiais ferrosos.

A população deverá solicitar o serviço via agendamento pelo link da Coleta Seletiva no aplicativo 156 Foz ou pelo telefone (45) 99997-2420. Os solicitantes serão mapeados e distribuídos para a respectiva cooperativa que atende a região. Os moradores que participarem assiduamente do programa terão a residência identificada por um selo para valorizar a cooperação e também credenciá-las como prioritárias no atendimento da coleta de volumosos recicláveis.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Angela Meira, explica que todos os caminhões da coleta seletiva são rastreados por GPS, o que possibilita que a população acompanhe a rota e também auxilia na identificação das residências que fazem assiduamente o descarte correto dos materiais.

“A criação do serviço de ‘cata sucata’ e do selo objetivam incentivar e fortalecer a participação dos moradores na gestão correta dos resíduos, além de possibilitar a destinação adequada de resíduos acumulados nas residências, melhorar a saúde ambiental do município e aumentar a renda dos catadores e catadoras incluídos no programa”, disse Angela.

“Mesmo com a entrega das sacolas e do informativo sobre a coleta seletiva, muitas residências ainda não realizam a separação e destinação correta dos resíduos no dia do atendimento da coleta seletiva no bairro. Precisamos dessa sensibilização geral, pois todos saem ganhando quando a cidade se une pelo meio ambiente”, reforçou a secretária.

Coleta Seletiva de Foz

O Programa Municipal de Coleta Seletiva de Recicláveis atende a 100% da área urbana de Foz do Iguaçu com o recolhimento semanal dos materiais no formato porta a porta. Cada bairro é atendido em um dia da semana e o mapa interativo pode ser conferido no site da Prefeitura: https://bit.ly/3mjqBIV.

Além dos diversos benefícios socioambientais, como aumento na vida útil do aterro sanitário, a Coleta ainda gera renda para mais de 120 catadores e catadoras que integram as quatro cooperativas contratadas para a operação do serviço.

Os materiais são recebidos nas Unidades de Valorização de Recicláveis, que possuem equipamentos para recebimento e triagem dos materiais, um caminhão e uma área geográfica definida para a coleta dos recicláveis.