Evento: ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO EM FOZ SERÁ NESTA SEXTA-FEIRA (16)

Em 2022, o tema da Semana Nacional do Trânsito, que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro, é “Juntos Salvamos Vidas”. A programação em Foz do Iguaçu é organizada pelo Programa Vida no Trânsito e a Câmara Técnica de Trânsito do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. A abertura da semana será nesta sexta-feira (16), às 09h, no auditório do Centro Universitário UniAmérica Descomplica.

O objetivo das ações realizadas neste período é contribuir para a segurança no trânsito da cidade e reduzir o número de vítimas fatais em acidentes. Na palestra de abertura, que é aberta ao público, haverá um diálogo sobre a banalização do consumo de bebidas alcoólicas e a relação com o trânsito.

Participam do evento estudantes e professores da UniAmérica Descomplica e da Universidade da Integração Latino-Americana (Unila). “Um dos objetivos é envolver alunos e professores no trabalho de conscientização e oportunizar que as políticas de esclarecimento ganhem cada vez mais alcance e força”, comenta a professora de Comunicação Social da UniAmérica Descomplica, Isabela Collares. Ela também é idealizadora do projeto social Antes da Saideira, que visa debater a pressão midiática para se consumir álcool.

“O Programa Vida no Trânsito (PVT) e a Câmara Técnica de Trânsito/GGIM, com grande empenho e integração com as mais diversas instituições no nosso município, através de ações educativas, fiscalização fortemente atuante, bem como uma engenharia de tráfego presente, demonstram uma grande influência na mudança de comportamento dos usuários e contribuem para a implementação da política de paz no trânsito”, comentou a coordenadora do Programa Vida no Trânsito Foz do Iguaçu, Lizandra Bezerra da Silva Santos.

A programação da Semana Nacional do Trânsito em Foz do Iguaçu envolve palestras, ações de sensibilização e blitz educativas, e pode ser conferida no link: https://bit.ly/3UcOQsb.