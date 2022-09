Extremos: TEMPERATURA GLOBAL ESTÁ PRÓXIMA DE ULTRAPASSAR LIMITE DO ACORDO DE PARIS

A ciência climática é clara: estamos indo na direção errada, de acordo com um novo relatório interagencial coordenado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), que destaca o enorme abismo entre as aspirações e a realidade e alerta que sem uma ação muito mais ambiciosa, os impactos físicos e socioeconômicos das mudanças climáticas serão cada vez mais devastadores.

O relatório United in Science, lançado na terça-feira, 13 de setembro, mostra que as concentrações de gases de efeito estufa continuam a atingir níveis recordes.

As taxas de emissão de combustíveis fósseis estão agora acima dos níveis pré-pandêmicos, após uma redução temporária devido aos períodos de quarentena.

A ambição das promessas de redução de emissões para 2030 precisa ser sete vezes maior para estar alinhada com a meta de 1,5°C do Acordo de Paris.

Os últimos sete anos foram os mais quentes já registrados. Há 48% de chance de que, durante pelo menos um ano nos próximos cinco anos, a temperatura média anual seja temporariamente 1,5°C superior à média de 1850-1900. À medida que o aquecimento global aumenta, “pontos de inflexão” no sistema climático não podem ser ignorados.

Cidades que abrigam bilhões de pessoas e são responsáveis ​​por até 70% das emissões causadas pelo homem enfrentarão impactos socioeconômicos crescentes. As populações mais vulneráveis ​​serão as que mais sofrerão, diz o relatório que dá exemplos de condições meteorológicas extremas em diferentes partes do mundo este ano.

Frequência alarmante

“Enchentes, secas, ondas de calor, tempestades extremas e incêndios florestais estão indo de mal a pior, quebrando recordes com frequência alarmante. Ondas de calor na Europa, inundações colossais no Paquistão, secas prolongadas e severas na China, no Chifre da África e nos Estados Unidos. Não há nada de natural na nova escala desses desastres. Eles são o preço do vício em combustíveis fósseis da humanidade”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres.

“O relatório United in Science deste ano mostra os impactos climáticos tomando um caminho desconhecido de destruição. No entanto, a cada ano dobramos esse vício em combustíveis fósseis, mesmo quando os sintomas pioram rapidamente”, disse Guterres em uma mensagem de vídeo.

Riscos atuais e futuros

“A ciência climática é cada vez mais capaz de mostrar que muitos dos eventos climáticos extremos que estamos enfrentando se tornaram mais prováveis ​​e mais intensos devido às mudanças climáticas induzidas pelo homem. Vimos isso repetidamente este ano, com efeitos trágicos. É mais importante do que nunca aumentar a ação em sistemas de alerta precoce para construir resiliência aos riscos climáticos atuais e futuros em comunidades vulneráveis. É por isso que a OMM está liderando um esforço para garantir alertas precoces para todos nos próximos cinco anos”, disse o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas.

O United in Science fornece uma visão geral da ciência mais recente relacionada às mudanças climáticas, seus impactos e respostas. A ciência é clara: são necessárias ações urgentes para mitigar as emissões e se adaptar às mudanças climáticas.

O relatório inclui contribuições da OMM (e seus Programas Global Atmosphere Watch e World Weather Research); o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), o Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres (UNDRR), o Programa Mundial de Pesquisa do Clima (WCRP), o Global Carbon Project; UK Met Office e a Rede de Pesquisas em Mudanças Climáticas Urbanas. Inclui declarações relevantes do Sexto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).