Fatalidade: POLÍCIA ENCONTRA TRÊS PESSOAS MORTAS DENTRO DE APARTAMENTO

Três homens foram encontrados mortos em um apartamento na Rua São José, em Campo Mourão, região noroeste do Paraná. Um quarto homem foi encontrado gravemente ferido e foi levado para um hospital da cidade.

A Polícia Militar (PM) foi chamada no fim da madrugada desta quinta-feira (15) por vizinhos de um apartamento, que ouviram vários disparos de arma de fogo vindos do local. Os policiais chegaram ao local e encontraram os corpos das três vítimas fatais e do homem ferido.

Não havia sinais de arrombamento, o que sugere que as vítimas conheciam quem atirou. Uma caminhonete Toyota Hilux foi encontrada abandonada perto de uma propriedade rural da cidade e pode ter sido utilizada no crime.

A Polícia Civil também foi acionada e investiga o caso. A Polícia Cientifica realizou a perícia no local e recolheu evidências que podem auxiliar nas investigações.