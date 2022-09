Obras: COMPLEXO DE ATLETISMO DE FOZ DO IGUAÇU; CONCRETAGEM DA PISTA DEVE SER CONCLUÍDA EM OUTUBRO

A pista de atletismo do Ginásio Costa Cavalcante está com as obras cada vez mais avançadas. Junto ao trabalho de nivelamento do terreno, aproximadamente 30% da pista já recebeu a base de concreto. A conclusão desta etapa deve ser feita até a primeira quinzena de outubro.

As equipes no canteiro de obras também estão realizando o mapa topográfico do terreno, para que ele siga todos os padrões estabelecidos pelo International Association of Athletics Federations (IAAF), órgão que gere o atletismo a nível mundial e irá certificar a pista com o padrão internacional para receber grandes competições.

Outro trabalho em execução é a reforma e ampliação dos vestiários, que já estão com 25% das obras concluídas. Conforme conta o secretário de Esporte e Lazer, Antonio Sapia, a nova pista irá marcar uma nova fase para o esporte local, com mais estrutura para desenvolvimento de atletas e para receber competições.

“Já vemos este local tomando forma e imaginamos a maravilha que será quando estiver concluído. A população irá receber um complexo adequado, completo e que será motivo de orgulho para a cidade. Teremos a chance de receber grandes eventos, ampliar a oferta de treinamento para novos atletas e dar a chance para que talentos sejam desenvolvidos aqui”, afirmou Sapia.

Investimento

A reforma do local é fruto de um convênio com a Itaipu Binacional, com investimento de aproximadamente R$ 9 milhões. A previsão é que o espaço fique pronto no início de 2023.

O padrão internacional que será seguido prevê: construção de uma pista de atletismo oficial duplo raio, três pistas de aquecimento, arquibancadas para 500 pessoas, vestiários, academia e escritório técnico.

O complexo terá pista de atletismo de duplo raio, com dimensões oficiais (400m). Serão seis pistas curvas e oito pistas retas; duas instalações de salto com vara; duas instalações de salto em altura; duas instalações de salto triplo e salto em distância; duas instalações (círculos) para arremesso de peso; duas instalações para lançamento de dardo; um fosso para prova com obstáculos; uma instalação combinada para lançamento de disco e martelo (círculo concêntrico).