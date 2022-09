Vacinação: UBS DO JARDIM SÃO PAULO II TERÁ AÇÃO ESPECIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SÁBADO (17)

A Secretaria Municipal de Saúde e os Rotarys Clubs de Foz do Iguaçu convidam os pais a levarem seus filhos de 1 a 15 anos no próximo sábado (17) na Unidade Básica de Saúde do Jardim São Paulo II, em uma grande ação de vacinação conjunta.

Além de atualizar a carteirinha dos pequenos e dos adolescentes, o evento terá diversas atrações: brinquedos infláveis, cama elástica, pipoca, algodão doce e o grupo Risoterapia, que vai entreter com brincadeiras o público presente. A ação será das 9h às 15h.

“Devido à preocupação com a baixa cobertura vacinal, especialmente das crianças e adolescentes, temos feito diversas ações para incentivar que os pais e responsáveis busquem essa proteção, tão importante para a saúde de todos. Os Rotary Clubs têm sido grandes parceiros nossos”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Jaqueline Tontini.

Estarão disponíveis na Unidade de Saúde do Jardim São Paulo II, localizada na Rua Jorge Sanwais, s/n, todas os imunizantes do calendário vacinal, como contra a poliomielite, meningite, covid-19 e influenza.