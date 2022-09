Aprimoramento: PREFEITURA FAZ MELHORIA TECNOLÓGICA EM SISTEMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA SERVIDORES

A Prefeitura de Foz continua aprimorando as tecnologias para ampliar o acesso dos servidores às capacitações no formato on-line. A plataforma “Easy”, sistema de educação a distância, passará a contar com uma técnica que transforma a escrita em áudio para as narrações de animações e outros conteúdos audiovisuais.

“As melhorias nos vídeos fazem parte de um ciclo de inovação referente à proposta da plataforma EASY, com foco no aprimoramento do nível da didática ao levar o conhecimento ao servidor através de informações visuais e sonoras mais objetivas”, comentou o presidente da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), Adelanio Nogueira.

O aperfeiçoamento constante dos ambientes digitais também visa facilitar o ensino-aprendizagem dos servidores. “A ideia é utilizar ferramentas visuais de forma lúdica que causem maior impacto ao servidor, elevando o nível de clareza e compreensão do tema proposto”, reforçou Nogueira.

Implantada no ano passado, a plataforma Easy é gerenciada pela CIPA e pela Diretoria de Saúde Ocupacional (DISO) e conta com vários cursos relacionados à segurança no ambiente de trabalho, além de treinamentos para integração de novos servidores. São materiais que abordam sobre as normas regulamentadoras de segurança e trazem conteúdos sobre acidentes por quedas, perfurocortantes, ergonomia, jornada de trabalho, entre outros.

Além dos cursos, outros informativos tais como o “Dicas da CIPA” também estão utilizando recursos de animação para informar sobre os meios de prevenção de acidentes do trabalho mais rotineiros.

De acordo com Nogueira, as novas tecnologias ampliaram o acesso dos servidores aos cursos. Atualmente, 70% do treinamento de integração dos novos servidores é realizado por meio da nova metodologia com uso de animação digital. A qualidade dos materiais também tem sido a peça-chave para a adesão dos servidores aos cursos.

É o que conta o auxiliar de turismo Carlos Carneiro. Ele se surpreendeu com a excelência na produção dos conteúdos. “Eu fiquei muito surpreso com a qualidade dos materiais; os vídeos audiovisuais são perfeitos. A equipe está de parabéns com o desenvolvimento das ferramentas. É uma plataforma complementar fantástica e muito valiosa para aperfeiçoar o conhecimento dos servidores e melhorar o desempenho na função pública”, expressou.

Vantagens

A plataforma apresenta inúmeras vantagens para os servidores. Entre elas, a autonomia para fazer o curso em qualquer local e conforme a disponibilidade de tempo, e a certificação digital de horas complementares de trabalho. Além de facilitadora de estudos, a ferramenta é interativa, com espaço para envio de sugestões e avaliações dos cursos.

Para a diretora de Saúde Ocupacional, Carla Conrad Lima, a intenção é melhorar cada vez mais a relação com os servidores, facilitando o acesso à informação e ao conhecimento. “Nosso objetivo é ser um facilitador para o servidor, que é o maior bem da gestão pública. Ele é o mediador entre o serviço público e a população. Priorizar o servidor é garantir um serviço qualificado à comunidade”, expressou.

Avanço

A ferramenta reflete o processo de modernização que vem avançando na gestão pública municipal, a exemplo da implantação do SID (Sistema de Informações Digitais). “A tecnologia é uma grande aliada para avançarmos nos desafios da gestão pública, principalmente neste momento de pandemia. Ela facilita o acesso, promove integração e agilidade no fluxo de informações; é estratégica para a gestão”, concluiu Bobato.