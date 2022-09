Brutalidade: CONFUSÃO FAMILIAR TEM AMEAÇAS DE MORTE, PAI ESFAQUEADO PELO FILHO ADOLESCENTE E CÃO FERIDO

Um adolescente, de 16 anos, morador de Cambira, esfaqueou o próprio pai com 4 golpes na tarde deste domingo, 18, para se defender e defender a mãe de ameaças do homem. A violência ocorreu na região central do município. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Segundo o boletim de ocorrências, ao chegar na casa, os policiais encontraram um homem no chão e a garagem cheia de sangue. O adolescente se apresentou, dizendo que teve uma discussão com seu pai, porque ele teria atirado no cachorro da família e causado um ferimento grave. Diante disso, teria se irritado e desferido golpes de faca contra seu pai, causando lesões no tórax, dorso, cintura e braço.

A mãe do adolescente e esposa da vítima contou aos policiais que o marido esteve o dia todo no bar e chegou na residência muito alterado e proferindo ameaças contra os dois, dizendo que iria matar primeiro o filho depois a esposa. Ela contou ainda que, em um momento de desespero, pegou uma espingarda para atentar contra a própria vida, mas não conseguiu. Neste momento, o marido tomou a espingarda em mãos e efetuou um disparo a seco para assustar mais os familiares e em um segundo momento, e como motivo de provocação, efetuou um disparo contra o cachorro da família. Foi neste momento que o filho teria desferido os golpes de faca no pai.

A família acionou a ambulância do município, que posteriormente fez o encaminhamento da vítima até o Hospital da Providência, em Apucarana.

A espingarda usada na confusão seria uma espingarda de chumbinho adaptada para Cal. 22, sem numeração de série nem marca. Dentro da residência, ainda foi encontrada outra espingarda de chumbinho marca Rossi Cal. 5,5mm, que também foi apreendida, bem como, a faca utilizada na agressão, com marcas de sangue na lâmina.

Todos os objetos foram encaminhados para a delegacia de Apucarana, juntamente com o adolescente e a mãe dele, para prestar esclarecimentos.