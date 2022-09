Conquista: FOZ TEM A MELHOR NOTA DO IDEB ENTRE AS CIDADES MAIS POPULOSAS DO ESTADO

Foz do Iguaçu atingiu a nota 6,7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2021, divulgado nesta sexta-feira (16), pelo Ministério da Educação. A cidade apresentou o melhor resultado do Paraná entre as cidades com mais de 200 mil habitantes, a frente da capital Curitiba (6,0) e de municípios como Maringá (6,5), Londrina (6,4), Ponta Grossa (6,2) e Cascavel (6,3). Foz do Iguaçu também figura entre as 50 melhores cidades do Estado na avaliação geral de desempenho.

As provas foram aplicadas em novembro do ano passado com estudantes dos 5º anos da Rede Municipal de Ensino, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Cerca de 3 mil alunos realizaram a avaliação.

A escola com melhor desempenho foi a Benedicto João Cordeiro, no Jardim Tarobá, com a nota 7,9, seguida da Escola Municipal Jardim Naipi, com 7,8. Cinco escolas conquistaram a média 7,5, são elas: Frederico Engel, Getúlio Vargas, Papa João Paulo I, Josinete Holler e Santa Rita de Cássia. Ao todo, 15 unidades ficaram com nota acima de 7,0.

Os municípios do Paraná com as melhores notas foram Serranópolis do Iguaçu (9,0), São Pedro do Ivaí (8,2) e Ramilândia (8,1), cidades de pequeno porte, com população que varia de 5 a 10 mil habitantes. Para compor o IDEB, O MEC leva em consideração as notas dos estudantes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), compilados pelo censo escolar.

Avaliação

Para o prefeito Chico Brasileiro, o resultado está acima do esperado, tendo em vista as inúmeras perdas ocasionadas pela pandemia da Covid-19. “Os prejuízos ocasionados pela pandemia foram muito grandes, por isso desde o retorno das atividades presenciais a Secretaria da Educação não tem medido esforços para recuperar os conteúdos e oportunizar o pleno desenvolvimento dos estudantes. A nota do Ideb revela o esforço dos nossos educadores e a qualidade do ensino público”, disse.

A secretária da Educação, Maria Justina da Silva, lembra que a avaliação foi realizada dois meses após o retorno das aulas 100% presenciais. “Nossas crianças voltaram às aulas somente em setembro de 2021 e a prova foi aplicada em novembro. Este resultado só foi possível por conta do esforço e do excelente trabalho dos professores, com as aulas aos sábados e no contraturno escolar. O mérito é de toda nossa equipe”, avalia.

Apenas três das cinquenta escolas de Foz do Iguaçu não participaram da avaliação por conta do número inferior de alunos (Brigadeiro Antônio Sampaio, Ceres de Ferrante e Eleodoro Ébano Pereira).

O IDEB é a principal política de avaliação do ensino básico no país, cuja série histórica foi iniciada em 2005. Essa é a primeira medição pós-pandemia. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a média nacional foi de 5,8.