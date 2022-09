Conscientização: SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO 2022 IRÁ ABORDAR OS RISCOS DO USO ABUSIVO DO ÁLCOOL E EMBRIAGUEZ AO DIRIGIR

A abertura da Semana Nacional de Trânsito, nesta sexta-feira (16), marcou o direcionamento que a campanha terá em 2022. Em parceria com instituições de ensino e o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), o projeto “Antes da saideira” irá conscientizar jovens e adolescentes sobre os riscos do uso abusivo do álcool e mistura com a direção.

O evento, realizado no auditório do Centro Universitário UniAmérica Descomplica, reuniu representantes das forças de segurança, entidades de trânsito e comunidade acadêmica. O “Antes da saideira” irá integrar a programação oficial da semana, entre os dias 18 e 25 de setembro, que também terá palestras, blitz educativas e sensibilizações.

Conforme conta a idealizadora do projeto e professora da instituição, Isabela Collares, entre as ações estão visitas às escolas estaduais para promover o debate sobre a problemática. Ela ainda complementa com a importância da união dos órgãos públicos para o mesmo objetivo.

“A prefeitura e as demais instituições são parceiras que estão conosco. Observamos que essa integração com o poder público tende a expandir a nossa ação e tem um papel fundamental na elaboração de práticas. A Unila é outra parceira que temos dentro dessa missão de replicar o conhecimento da universidade para a comunidade”, frisou.

Semana Nacional de Trânsito

A Semana Nacional de Trânsito marca também o início de um novo período para a segurança. O município encerrou a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, idealizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com uma redução de quase 70% do número de óbitos por acidentes, saindo de 88 em 2011 para 28 em 2021.

O novo trabalho programado, entre 2021-2030, terá o objetivo de reduzir em 50% as vítimas fatais em acidentes. Para o secretário de Segurança Pública, tenente-coronel Marcos Antonio Jahnke, a redução reflete o trabalho realizado pelo município no setor, que investiu na melhoria da mobilidade urbana de Foz, com pavimentação e sinalização das vias.

“Aprimoramos a estrutura, aumentamos ações de prevenção e fiscalização, além de investir na melhoria urbana. Temos um novo desafio pela frente, que busca zerar os números de vítimas e tornar o trânsito cada vez mais seguro para condutores e pedestres”, afirmou.

“Vamos trabalhar de forma intensificada, buscando a cooperação, integração e divulgação massificada das informações que podem trazer segurança. Uma semana dedicada ao tema ajuda a potencializar o trabalho que fazemos diariamente”, completou o secretário executivo do GGIM, inspetor Josnei Fagundes Marquardt.

A organização é integrada pelo Programa Vida no Trânsito (PVT); Câmara Técnica de Trânsito, vinculada ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal.