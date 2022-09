CREA 2022: AMÉRICA LATINA ESTÁ DIANTE DE OPORTUNIDADE HISTÓRICA

A Argentina e o continente americano são chamados a desempenhar um papel de liderança na segurança alimentar e na sustentabilidade da agricultura, afirma Manuel Otero, diretor-geral do IICA (Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura). “É uma oportunidade que não devemos perder”, explicou o dirigente em sua palestra no Congresso CREA 2022, realizado em Buenos Aires, Argentina.

O diretor do IICA explicou que há quatro grandes tendências que permeiam o setor agropecuário das nações latino-americanas, sendo a primeira a redução progressiva do peso da produção primária. Por outro lado, os sistemas de armazenamento, transporte, transformação, distribuição e financiamento estão crescendo.

O segundo aspecto relevante, destaca Otero, é a consolidação do conceito de “bioeconomia”. Essa tendência aponta para o reconhecimento do meio rural como espaço de criação de riqueza econômica e social por meio da inovação e da tecnologia.

A terceira questão chave é posicionar o setor agrícola como parte da solução para o problema das mudanças climáticas, ressalta o diretor-geral do IICA. Segundo ele, essa é a proposta que o Instituto levará para a próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 27), a ser realizada no Egito em novembro próximo.

Nesse evento, em que será definido o futuro das ações coletivas para mitigar as emissões de gases de efeito estufa, o IICA se compromete em demonstrar os avanços de boas práticas agrícolas como o plantio direto, as culturas de cobertura, o planejamento de pastagens e sistemas ILPF (Integração Lavoura Pecuária Floresta).

O obejtivo é mostrar que o campo tem recursos essenciais para amortecer o impacto das alterações climáticas por meio do sequestro de carbono. “Na próxima COP 27, que já é conhecida como a COP da agricultura, não podemos deixar que a negociação fique nas mãos dos ambientalistas – tem que ter o nosso selo”, defendeu.

O último fator mencionado pelo dirigente é a convergência tecnológica a partir das inovações geradas pela interação da agronomia, biologia e informática. Esse processo é potencializado graças à expansão da digitalização dos processos e à crescente cobertura de conectividade, que permite um feedback mais eficiente e rápido dos dados que geram informações valiosas para produzir conhecimento útil.

O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura é a agência especializada em agricultura do Sistema Interamericano que apoia os esforços dos 34 estados-membros para alcançar o desenvolvimento agrícola e o bem-estar rural.