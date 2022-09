Imunização: AÇÃO DA SAÚDE COM O ROTARY CLUB TEM 455 DOSES DE VACINAS APLICADAS

A ação de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Rotary Club no sábado (17), na Unidade Básica de Saúde do Jardim São Paulo II, superou as expectativas: foram aplicadas 455 doses de imunizantes, incluindo contra a covid, poliomielite e influenza, em crianças e adolescentes a partir de 2 meses a 15 anos de idade.

Embora a iniciativa tenha sido considerada um sucesso, a preocupação da Secretaria de Saúde com a atualização do calendário vacinal, especialmente contra a poliomielite, continua. Em Foz do Iguaçu

No sábado, das 9h às 15h, os pais e responsáveis puderam levar a criançada para atualizar o calendário vacinal e ainda aproveitar uma série de atrações, como brinquedos infláveis, cama elástica, algodão doce e pipoca. Das 455 doses aplicadas, sendo 169 de vacinas de rotina, 100 contra a polio, 129 contra influenza e 57 contra a Covid-19.

“Essa parceria com o Rotary Club é muito importante, pois dessa forma conseguimos ampliar nossa divulgação e fazer ações com maior efetividade. A ação de sábado foi um sucesso e esperamos que essa adesão da população à campanha aumente”, afirma a secretária municipal de Saúde, Jaqueline Tontini.

A responsável pelo programa de imunização em Foz do Iguaçu, Adriana Izuka, conta que já estão previstas até dezembro deste ano outras quatro ações em parceria com o Rotary. A próxima será no Distrito Oeste, no início de outubro. “Contamos muito com a conscientização dos pais e responsáveis para colaborar com a campanha e proteger as nossas crianças”, reforça Adriana.

somente 39,4% do público-alvo (crianças entre 1 a 5 anos) recebeu a dose contra a paralisia infantil – a meta da campanha nacional é chegar aos 95%.