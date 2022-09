Aulas Grátis: PROCON DE FOZ DO IGUAÇU PROMOVE CURSO SOBRE PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA CONSUMIDORES

FOZ DO IGUAÇU IRÁ REPRESENTAR A SELEÇÃO BRASILEIRA NO CAMPEONATO MUNDIAL ESCOLAR DE BASQUETEBOL, NA SÉRVIA

O Procon de Foz do Iguaçu, em parceria com o Fórum dos Procons Paranaenses, Procon Paraná e Idec, promove nesta sexta-feira (23), às 10h, o curso “Analisando os riscos de endividamento e buscando o equilíbrio financeiro”, de forma on-line.

A capacitação será ministrada por Ione Amorin, economista com especialização em comunicação. Desde 2008, ela coordena o Programa Financeiro do Idec, atuando em prol da educação financeira, combate ao superendividamento e avaliação de políticas de direitos dos consumidores.

O webinário terá duração de 1h30 minutos e não necessita de inscrição prévia, mas é limitado aos 300 primeiros participantes.

Entre os temas que serão abordados, estão a educação financeira do consumidor e as principais armadilhas que levam ao endividamento; diagnóstico da situação financeira atual (empregabilidade, empreendedorismo, controle das contas domésticas, exposição ao risco do endividamento); utilização de produtos financeiros; Lei do Superendividamento; o que é necessário saber para fazer uma boa renegociação de dívidas e recuperar o equilíbrio financeiro; e desafios para sair da situação de devedor para a de investidor.

A plataforma de transmissão do curso será a Microsoft Teams, que pode ser acessada pelo computador, tablet ou celular, desde que com acesso à internet, sem necessidade de baixar aplicativo. O link de acesso para a reunião é https://bit.ly/cursoproconfoz, senha procon2022.

De acordo com Claudinéia Raposo Pliacekos, coordenadora do Procon de Foz do Iguaçu, “o evento é voltado para a comunidade em geral e foi pensado com o fim de orientar o consumidor a identificar seus riscos de endividamento, assim como dar a ele ferramentas para a busca do equilíbrio financeiro, de forma prática e simples”.