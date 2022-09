Aviação Comercial: AZUL APRESENTA AO GOVERNADOR NOVOS VOOS A PARTIR DE FOZ DO IGUAÇU

Um dos principais polos turísticos do Paraná, Foz do Iguaçu ganhará novas conexões a partir de dezembro. A Azul Linhas Aéreas pretende transformar a cidade do Oeste paranaense em um hub turístico, com ligações diretas para importantes localidades do Sul, Sudeste e Nordeste.

Serão atendidas, neste primeiro momento, com voos que podem chegar a dois dias por semana, as rotas para Recife, Natal, Salvador, Porto Seguro, Maceió, Porto Alegre e Campinas. A companhia estuda ampliar as opções de destinos durante a alta temporada, unido Foz, e o Paraná, a outras capitais do País.

Os planos da empresa foram divulgados nesta segunda-feira (19) durante reunião de executivos da aérea com o governador Ratinho Junior, no Palácio Iguaçu.

Além de Foz, Curitiba, Cascavel, Maringá e Londrina também ganharão voos diretos durante a temporada de Verão, segundo a Azul. A prioridade passa pela conexão com as cidades do Nordeste brasileiro.

De acordo com a companhia serão ofertados ao todo 224 voos diretos saindo destas cidades do Estado. A nova malha vai funcionar, inicialmente, entre 16 de dezembro de 2022 a 29 de janeiro de 2023.