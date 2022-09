Conquista: EQUIPES DE BASQUETE DO PARANÁ SÃO CAMPEÃS DOS JOGOS DA JUVENTUDE COM ATLETAS LOCAIS

As inéditas medalhas de ouro das seleções paranaenses de basquete nos Jogos da Juventude, em Aracaju, tiveram participação essencial dos talentos iguaçuenses. A equipe masculina foi composta por sete atletas da cidade, enquanto a feminina contou com uma atleta.

Somente dois competidores do time masculino não eram do Colégio Betta, que integra a equipe da Associação de Basquete de Foz do Iguaçu. O time da fronteira representou o estado após ter sido o campeão dos Jogos Escolares do Paraná.

Para a conquista do título, o técnico Douglas Amancio convocou os atletas: Igor, João, Guilherme, Alejandro, Alcides, Diogo, Nicholas e Júlio, além de Miguel e Fernando, atletas de Londrina e Maringá, respectivamente.

Na categoria feminina, o time que representou o Paraná foi de Londrina, mas contou com a iguaçuense Vânia Godoy, convocada para integrar o elenco campeão. Mesmo aos 15 anos, Vânia jogou ao lado das atletas com 17 anos.

“Conseguimos um título inédito para o Paraná, competindo com grandes equipes do Brasil. Terminar a competição de forma invicta tornou a conquista ainda mais especial. Nossos atletas estão de parabéns e, mais uma vez, o esporte iguaçuense é reconhecido”, disse o técnico Douglas Amancio.

Os atletas iguaçuenses representam as equipes Foz em jogos oficiais e recebem bolsas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, além do auxílio da Itaipu Binacional e instituições de ensino.

Jogos da Juventude

As medalhas contribuíram ainda para que o Paraná terminasse a competição liderando o quadro geral de medalhas. Foram 82 medalhas, sendo 37 ouros, 18 pratas e 27 bronzes, ficando a frente de São Paulo, com 34 ouros.

Ao todo, foram 16 dias de competição com mais de 4.100 atletas de todos os estados, competindo em diversas modalidades como handebol, ginástica rítmica, judô, badminton, vôlei, entre outras.