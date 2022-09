A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma na data de hoje, 21/09/2022, 16 casos de covid-19. No total, são 81.482 casos da doença no município desde o início da pandemia.

Dos 16 novos casos, 10 são mulheres e 6 homens, com idades entre 04 e 74 anos. Entre eles, 10 estão em isolamento domiciliar, 6 encerraram o período de isolamento.

Não houve registro de óbito na semana epidemiológica 37.

(Da Redação com AMN)