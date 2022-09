Foz do Iguaçu: CIDADE INTEGRARÁ O CIRCUITO REGIONAL DE CICLOTURISMO NO DIA 16 DE OUTUBRO

No dia 16 de outubro, Foz do Iguaçu irá receber a 10º etapa do Circuito Regional de Cicloturismo, que reúne ciclistas da região Oeste e também dos países vizinhos. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site: www.adeturcataratasecaminhos.org.br/cicloturismo.

O percurso tem como paisagem as Cataratas do Iguaçu, com parte do trajeto dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Os participantes irão se concentrar no Centro de Convenções antes de iniciar a prova.

Serão dois trajetos para escolher: o maior irá percorrer 48,4 km, com grau de dificuldade moderado. O menor será de 26,5 km, considerado leve. Os mapas podem ser conferidos no site: https://bit.ly/3LxTZqT.

O primeiro lote de ingressos tem o valor de R$ 100 e pode ser comprado até o dia 9 de outubro, sem limite de inscritos. Haverá ainda sorteio de diversos brindes aos participantes, como uma bicicleta e equipamentos.

A organização do circuito é feita pela Associação de Desenvolvimento Turístico Regional (ADETUR) e conta com o apoio da Itaipu Binacional, além da Prefeitura de Foz para a realização do evento na cidade.