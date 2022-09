Participe: DIA DA ÁRVORE SERÁ MARCADO COM AÇÕES EDUCATIVAS NO HORTO MUNICIPAL

Comemorado oficialmente nesta quarta-feira (21), o Dia da Árvore será lembrado por uma série de ações educativas envolvendo alunos da Rede Municipal de Ensino.

Uma das atividades, promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente, acontecerá nesta sexta-feira (23), às 9 horas, com a visita dos alunos da Escola Jorge Amado ao Horto Municipal, espaço que abriga mais de cinco mil mudas de árvores de diversas espécies.

Durante a visita, os estudantes irão conhecer a estrutura e o trabalho de sensibilização ambiental realizado no Horto, farão o plantio de sementes, o passeio pelo jardim e a trilha sensorial. Eles também conhecerão a estufa e a cisterna, para reaproveitamento da água da chuva. O passeio será guiado por educadores ambientais da Diretoria de Gestão de Resíduos e Educação Ambiental da secretaria, além dos professores da escola.

As visitas ao espaço foram retomadas recentemente, após um período fechado para reformas e por conta da pandemia. Este trabalho, conforme explicou a educadora ambiental Roseli Barquez, será permanente com as unidades de ensino e a comunidade.

“As atividades de educação ambiental são contínuas e o Horto é o espaço utilizado para reforçar as ações de arborização urbana que perpassam pelas instituições de ensino e a comunidade em geral. Suas estruturas naturais e construídas são elementos que favorecem o trabalho de sensibilização ambiental, de semeadura, germinação, recepção, desenvolvimento e destinação das espécies arbóreas para o plantio”, explica.

Campanhas

Além das atividades contínuas de educação ambiental e de arborização, a Secretaria de Meio Ambiente também é parceira de duas campanhas importantes: “Uma Só Terra”, promovida pelo Convênio Linha Ecológica da Itaipu Binacional e “Prat’s Semente”, realizada pela empresa de suco Prat’s. Com Itaipu, a campanha possibilitou a distribuição de 20 mil lápis sementes aos alunos da rede municipal, contribuindo para o enriquecimento pedagógico dos alunos.

Já a empresa Prat’s disponibilizará ao horto 10 mil sementes de duas espécies arbóreas: gallesia integrifolia (Farinha Seca) e peltophorum dubium (Pau d´Alho). As sementes serão utilizadas para complementar as ações de educação ambiental e para utilização no projeto de recuperação de áreas degradadas.

O Dia da Árvore é comemorado em 21 de setembro apenas no Brasil. A data foi escolhida em razão da proximidade com a primavera, que no Hemisfério Sul inicia nesta quinta-feira, dia 22.