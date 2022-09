Pavimentação: EQUIPES ATUAM NA VILA ADRIANA, NO SOL DE MAIO E TRÊS LAGOAS

As equipes da Secretaria Municipal de Obras trabalham nesta semana na pavimentação da Vila Adriana e também no bairro Sol de Maio, na grande Três Lagoas. Onde os trabalhadores chegam, levam alegria aos moradores desses bairros, que há anos aguardavam essas melhorias.

Apesar da instabilidade do tempo nesta terça-feira (20), os serviços de limpeza e aplicação de massa asfáltica na Vila Adriana contemplam as ruas das Campânulas e na Flor de Liz. Edson Perafigo é morador e comerciante da Rua Flor de Liz.

Segundo Edson, a pavimentação era esperada no local há pelo menos 20 anos. “São muitos os buracos, a via é precária. Tenho um filho cadeirante que tem muita dificuldade para sair de casa, ir para escola aqui perto ou brincar com os amigos. Agora, as coisas vão melhorar, porque o prefeito Chico Brasileiro atendeu nosso pedido”.

Já na região de Três Lagoas, as equipes executam os serviços na Rua Roberto Olmedo, no Jardim Witt, seguindo o cronograma de obras previsto para o bairro. Se as condições climáticas permitirem, os trabalhos na via serão finalizados em breve.

A moradora Maria Ozires também fez questão de agradecer pelas melhorias que chegam na rua em frente à casa onde mora há duas décadas. “É a primeira vez que nos sentimos valorizados, que um prefeito olhou pra gente. Moro há mais de 25 anos aqui e sempre pedimos uma obra nas ruas, a situação era complicada. Agradeço por tudo, por darem a atenção que merecemos”, ressaltou.

Em todos os locais onde as obras são realizadas existem sinalizações para alertar os motoristas e pedestres. A orientação é que utilizem rotas alternativas até o fim dos trabalhos, garantindo a agilidade dos serviços e a qualidade da obra, uma vez que o asfaltamento exige um tempo de secagem.