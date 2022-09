Assassinato: SUSPEITO DE MATAR JOVEM NO DRIVE-THRU EM CASCAVEL VAI RESPONDER PELO CRIME EM LIBERDADE

Nesta quarta-feira (21) aconteceu a primeira audiência da morte de Gabriel Baica, de 26 anos, assassinado com golpes de canivete no drive-thru de uma lanchonete, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O acusado, Adinei Anélio Rotta, vai responder o processo em liberdade.

Vitória Oliveira, esposa da vítima, prestou depoimento na audiência de hoje. Segundo o promotor responsável pelo caso, Alex Fadel, o suspeito pode ser julgado até o final deste ano ou metade de 2023. “O juiz de direito já proferiu sentença de pronúncia, remetendo o caso ao plenário do júri, ou seja, entendendo que ao menos em princípio houve um homicídio doloso”, afirmou o promotor.

Rotta deve ser liberado da prisão entre esta quarta-feira (21) ou quinta-feira (22), para responder o processo em liberdade.

Sobre o crime

O crime aconteceu na Avenida Brasil, uma das vias mais movimentadas de Cascavel, na noite de domingo, 22 de maio de 2022. Na época, câmeras do circuito de segurança da e lanchonete onde aconteceu o fato e também de lojas próximas registraram o crime.

Após a discussão envolvendo Adinei, que estava em uma caminhonete, Gabriel cruzou a rua, e caiu ferido na calçada de uma loja do outro lado da avenida. Socorristas e médico do Siate foram acionados, encaminharam o jovem para o hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos. O canivete utilizado no crime foi apreendido pela polícia.