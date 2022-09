Foz do Iguaçu: CIDADE PARTICIPA DA MAIOR FEIRA DE TURISMO DA AMÉRICA LATINA

A Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos participa, entre quinta (21) e sexta-feira (23), da 49ª edição da ABAV Expo Internacional, a maior feira do setor do turismo da América Latina e única itinerante, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

A equipe de Foz do Iguaçu está apresentando no evento, organizado pela ABAV Nacional, as potencialidades e diferenciais do Destino Iguaçu. O estande da cidade recebeu na noite de quinta-feira (21) a visita do ministro de Turismo, Carlos Alberto Gomes de Brito.

“Nossa participação em eventos como a ABAV Expo, que envolve importantes atores do setor, é fundamental para a divulgação do nosso Destino Iguaçu, dos nossos atrativos e de todo o crescimento que Foz do Iguaçu vem apresentando nos últimos anos”, afirma o secretário municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli.

No estande de Foz do Iguaçu, também estão presentes atrativos, agências de receptivo, representantes do setor de hotelaria, empresas da cidade e a Paraná Turismo.

Sobre a ABAV Expo

A ABAV Expo reúne diversos players do setor do turismo e possui entre os expositores destinos nacionais e internacionais, companhias aéreas, hotéis, parques temáticos, seguros viagem, operadores de turismo, agências de viagens, entre outros atores da área.

É a maior feira do mercado do turismo brasileiro e uma das principais do calendário latino americano. O evento é uma grande vitrine e ponto de encontro para o lançamento de novidades e apresentação de tendências para o mercado profissional do setor.