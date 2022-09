Benefício: NOVOS MUNICÍPIOS USARÃO GRATUITAMENTE PLATAFORMA QUE AJUDA A MONITORAR OS INDICADORES DE TURISMO LOCAL

unicípios de pequeno e médio porte, com até 100 mil habitantes, terão a oportunidade de utilizar gratuitamente por seis meses, uma Plataforma que ajuda a monitorar o turismo local. Promovida pela startup brasileira “Smart Tour”, com apoio do Ministério do Turismo, a “Smart Destination” ajuda, de forma totalmente digital, a gerenciar os dados e indicadores turísticos, auxiliando na implementação de Destinos Turísticos Inteligentes.

Com mais de 60 indicadores turísticos, a Plataforma inovadora auxilia a gestão pública municipal, integrando outros APIs, ou sistemas, por meio de um painel de informações personalizado e suprindo as necessidades individuais de cada destino turístico. As inscrições estarão abertas a partir do dia 27/09 seguindo até o dia 10/10, às 23h59. O resultado será anunciado dia 14/10 às 17h, no perfil oficial da Smart Tour no Instagram (@smarttouroficial).

A Plataforma disponibiliza, em um único local, monitoramento de fluxo turístico com uso de Internet das Coisas (IoT) e geolocalização, pesquisa de demanda turística 100% digital, avaliação de qualidade dos serviços ofertados pelo município e mais de 60 indicadores turísticos para auxiliar a gestão pública municipal.

Estão aptos a participar da seleção os municípios que têm acesso integral à internet nos atrativos turísticos, também deve ter considerável articulação entre setor público e privado e contar com turismólogos presentes na secretaria de turismo local.

Inscreva o seu município AQUI.

O processo de implementação é simples e será todo coordenado pela Smart Tour. Após a seleção dos Destinos será realizado um alinhamento junto aos gestores municipais para implementação da Solução.

SMART TOUR BRASIL – É uma startup de tecnologia de ponta voltada para a gestão pública do turismo, com soluções inovadoras. Além de vencedora no Prêmio Nacional do Turismo 2019 na categoria Tecnologia no Turismo, a empresa catarinense foi uma das finalistas do 1º Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo e do Desafio Turistech Brasil, ambos promovidos pelo MTur e o Wakalua – primeiro polo global de inovação em turismo -, que consagrou iniciativas destinadas à retomada do setor. A empresa também foi destaque na 3ª Competição Global de Startups da Organização Mundial do Turismo (OMT) e fez parte das TOP STARTUPS DE TURISMO da OMT.