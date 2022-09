CliveBus: TRANSPORTE COLETIVO DE FOZ TERÁ APLICATIVO PARA AUXILIAR OS PASSAGEIROS

Os usuários do transporte coletivo de Foz do Iguaçu já podem utilizar o CliveBus, aplicativo para smartphones que permite o acompanhamento em tempo real dos ônibus, evitando maior tempo de espera dos passageiros.

Com a ferramenta disponibilizada pela Viação Santa Clara a pedido do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans, o passageiro pode monitorar os horários de chegada e partida de toda a frota. Também é possível pesquisar rotas, consultar as linhas e verificar o tempo da viagem com base na própria localização. As pesquisas podem ser feitas através da linha, do ponto de partida ou ainda do local que deseja ir.

A assistente de serviços gerais Valdicéia da Silva iniciou um teste do aplicativo, a pedido da Viação Santa Clara, em agosto. Segundo ela, a rotina tem ficado mais tranquila. “Antes de sair de casa verifico onde o ônibus está. Assim, evito ficar muito tempo esperando no ponto”, contou.

Ao sair da Unidade Básica de Saúde em Três Lagoas com destino ao Terminal, Valdiceia pesquisou quanto tempo levaria para o ônibus chegar ao ponto mais próximo. “No aplicativo, mostrava que em seis minutos o ônibus chegaria no ponto e quanto tempo levaria meu trajeto até o centro. Deu bem certinho”, disse.

“O lançamento do aplicativo vai facilitar a rotina dos usuários, que poderão acompanhar no próprio celular, em tempo real, onde estão os ônibus e assim evitar espera além do necessário nos pontos de ônibus. Isso com certeza trará uma melhoria na qualidade de vida dos passageiros”, afirmou o diretor superintendente do Foztrans, Licério Santos.

“Eu uso o transporte coletivo diariamente. O serviço está cada vez mais completo e moderno. Acompanho o horário exato do meu ônibus e carrego meu celular enquanto uso o wi-fi”, relatou Valdiceia.

A analista de marketing Ingrid Canteiro está ansiosa para usar o CliveBus. “Estou feliz em saber que em breve teremos o aplicativo. Com certeza, vai auxiliar muito a vida dos iguaçuenses e turistas que utilizam o transporte coletivo. Além de oferecer mais informação, garantirá mais segurança na circulação”, disse.

O aplicativo

Para baixar o aplicativo, basta entrar na loja virtual do seu smartphone – Apple Store ou Google Play – e buscar por “CliveBus”. É intuitivo e fácil de utilizar. Também é acessível para pessoas com deficiência visual, com recursos de texto em voz que poderão ser ativados no próprio celular.

Após fazer o download do aplicativo, logo na tela inicial, o passageiro vai encontrar vários serviços disponíveis.

Além do rastreamento dos ônibus, é possível consultar saldo e fazer a recarga dos créditos do Cartão Cidadão por meio de PIX ou cartão de crédito; localizar os pontos de venda de créditos; saber notícias sobre o transporte público; e também um chat direto com a empresa responsável pela operação do transporte coletivo.

Na aba “Horários”, o usuário pode conferir os locais de saída, visualizar onde estão os ônibus da linha escolhida, e compartilhar a localização com amigos e familiares. Quem é um usuário frequente pode favoritar suas viagens para que a consulta fique ainda mais rápida.