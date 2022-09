Foz do Iguaçu: SELEÇÃO DA CIDADE ESTÁ NAS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MUNDIAL ESCOLAR DE BASQUETEBOL

A Seleção Brasileira de basquete está entre as oito melhores do planeta no Campeonato Mundial Escolar de Basquetebol, disputado na Sérvia. Neste domingo (25), o time entra em quadra para enfrentar Taipei Chinesa nas quartas de final. Os jogos são transmitidos pelo canal do Youtube CBDE Brasil.

O plantel nacional da Confederação Brasileira de Desporto Escolar é totalmente composto por 12 atletas da equipe Colégio Betta, parceira da Associação de Basquete de Foz do Iguaçu (Abasfi), terminou a fase de grupos com duas vitórias e uma derrota.

A estreia, contra a Irlanda, foi vitoriosa com o placar final de 60 a 36. O susto no segundo jogo, perdendo para a anfitriã Sérvia por 55 a 42, não diminuiu o foco das atletas no jogo que garantiu a classificação ao vencer a Índia por 41 a 33.

O técnico Cláudio Lisboa, que está em Belgrado para acompanhar o time, ressaltou a alegria pela conquista de uma vaga entre as oito melhores. Mesmo com a euforia, o professor afirma que a equipe irá manter o foco para buscar o título e o aprendizado.

“São equipes fortes vindas de diversas partes do mundo, porém, se estamos aqui é porque também somos. Vamos manter a cabeça fria, o foco e a disciplina para alcançar nossos objetivos. Está sendo um grande aprendizado para nós, e isso vamos levar por muito tempo”, pontuou.

No sábado, as atletas terão um dia de descanso. Estão previstas atividades culturais e uma Noite das Nações, para a troca de experiências com as delegações de outros 18 países que também estão na competição. O campeonato é organizado pela Federação Internacional de Esporte Escolar.

Abasfi

As atletas da equipe integram a Associação de Basquete de Foz do Iguaçu (Abasfi). Os times recebem o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que cede os técnicos desportivos do município e a bolsa-atleta para as jogadoras.

Outras parceiras são feitas com a Itaipu Binacional e instituições de ensino, como o Colégio Betta e a UniAmérica Centro Universitário, que cedem bolsas de estudos.