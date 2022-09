Investimento: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU RECEBERÃO LOUSAS DIGITAIS INTERATIVAS

Quatro escolas da rede municipal de Ensino de Foz do Iguaçu receberão, na próxima semana, lousas digitais que substituem os quatro analógicos, proporcionando maior interatividade durante as aulas.

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (22) pela secretária da educação, Maria Justina da Silva, aos diretores das escolas Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, Gabriela Mistral, Benedicto João Cordeiro e Jardim Naipi.

As duas primeiras escolas foram escolhidas para receber os equipamentos por ofertarem o período integral e as outras duas por alcançarem os melhores resultados no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), sendo 7,9 a Benedicto João Cordeiro e 7,8 a Jardim Naipi. O investimento da prefeitura na aquisição das lousas foi de R$ 60 mil.

“Investir em novas tecnologias é abrir um mundo de novas possibilidades aos nossos alunos. Este equipamento permite maior interação e dinamismo na sala de aula, além de contribuir de forma significativa com o trabalho do professor. É um recurso que vem somar no processo de ensino-aprendizagem”, disse a secretária. Segundo ela, as demais escolas da rede também receberão os equipamentos, de forma gradativa.

Tecnologia em sala de aula

A empresa vencedora da licitação fará a instalação dos equipamentos na próxima semana e conduzirá um curso de formação – em data a ser definida – sobre o funcionamento e manuseio da lousa para professores, coordenadores e diretores das escolas.

A lousa é composta por um quadro, de película interativa digital para atividades pedagógicas e uma caneta óptica. Através dela é possível exibir projeções de todos os tamanhos e garantir informações em tempo real. Além do uso do touch screen, a ferramenta garante acesso à internet, suporta materiais multimídia e ainda permite a criação de aulas com alto impacto visual.

Mais Investimentos

A Secretaria da Educação tem feito investimentos constantes em tecnologia. Além dos novos computadores nos laboratórios de informática em todas as escolas, 1.500 tablets foram entregues aos professores no ultimo ano e, mais recentemente, foram entregues projetores a todas as 50 escolas e 44 Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil).

Os tablets são utilizados pelas equipes pedagógicas para atendimento às crianças, pesquisas e implementação completa do Livro de Registro de Classe Online do Município, o LRCOM. Os projetores também contribuem com o trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula, ilustrando conteúdos e promovendo a associação de ideias na exposição de um assunto, tornando as aulas mais interativas.