Participe: A MAIOR FEIRA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DA AMÉRICA LATINA OCORRE 21,22 E 23 DE SETEMBRO

Feira Expoalimentaria 2022 que ocorre de 21 a 23 de setembro, em Lima, no Peru é a maior feira de alimentos e bebidas da América Latina. O evento contou com a participação para Missão Comercial ao Peru o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio das Secretarias de Comércio e Relações Internacionais (SCRI/ Mapa) e de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF/ Mapa), em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), por ocasião da Missão Comercial ao Peru.

A Expoalimentaria é uma feira de negócios multisetorial – inclui os setores de alimentos e bebidas, serviços, máquinas, equipamentos e embalagens – que vem se consolidando como uma das mais importantes da América do Sul. O evento oferece amplas oportunidades de contatos comerciais, negócios e abertura de mercados às empresas brasileiras, aumentando o fluxo de comércio entre o Brasil e o mercado da América Latina.

Na terça-feira (20/09), a delegação brasileira participou do Seminário “Potencial do Comércio Bilateral de Alimentos entre Brasil e Peru” com a presença de expositores brasileiros na Embaixada do Brasil, em Lima.

Pavilhão Brasil

As empresas, cooperativas e agroindústrias brasileiras que integram ao Pavilhão Brasil na Expoalimentaria 2022 contam com uma estrutura completa para preparação e exposição de produtos, bem como para reunião com os potenciais compradores e apoio técnico de servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A feira tornou-se ponto de encontro internacional de empresas exportadoras e canal especializado no mercado nacional e internacional de alimentos e bebidas na América Latina. Neste ano, participam mais de 650 expositores, sendo 13 estandes brasileiros.

Em 2019, a feira recebeu 560 expositores oriundos de 26 países. O evento promoveu cerca de 1.500 produtos e registrou negócios da ordem de U$ 850 milhões. Cerca de 50 mil visitantes estiveram presentes.

Serviço:

Expoalimentaria 2022

Data: 21 a 23 de setembro de 2022

Horário: 10h às 18h30

Local: Centro de Exposiciones Jockey I Lima, Peru