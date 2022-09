Brutalidade: PROFESSOR É ACUSADO DE MATAR ALUNO APÓS ADOLESCENTE COMETER ERRO ORTOGRÁFICO

Um professor é acusado de espancar um aluno de 15 anos até a morte. A agressão teria acontecido após o jovem cometer um erro de ortografia. A polícia indiana está procurando o suspeito, que está foragido. O crime foi cometido no dia 7 de setembro. O adolescente morreu na segunda-feira (26).

De acordo com o pai de Nikhil Dohre, o estudante foi espancado com um pedaço de pau e chutado até ficar inconsciente por seu professor do ensino médio. A motivação do crime teria sido um erro de ortografia que o jovem cometeu no início de um teste. Segundo o relato do pai, a agressão ocorreu no início de setembro.

Após a agressão, o adolescente de 15 anos, ficou internado em um hospital da região durante dias, mas morreu na última segunda-feira (26). Após a notícia da morte de Dohre, a população realizou um protesto pelas ruas do distrito de Auraiya pedindo justiça.

Dohre era membro da comunidade Dalit, que fica no degrau mais baixo do sistema de castas da Índia e está sujeita a preconceito e discriminação. As autoridades investigam o caso.