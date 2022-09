Prorrogação: PRAZO PARA ENVIO DE SUGESTÕES EM NOVO CÓDIGO DE OBRAS É AMPLIADO; +30 DIAS

A Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos prolongou por mais 30 dias o prazo para que técnicos da construção civil enviem sugestões de alterações no Código de Obras de Foz do Iguaçu. O novo documento está sendo revisado pelos servidores da pasta e visa atualizar os procedimentos para construções no município.

O formulário on-line pode ser consultado por meio do site da Prefeitura: https://forms.gle/ENDRWxnCSjLRKHHTA. A pesquisa é destinada a engenheiros, arquitetos, construtoras, incorporadoras, imobiliárias e outros trabalhadores do setor em Foz do Iguaçu.

Todas as respostas enviadas serão incorporadas aos estudos técnicos do novo código. Também está prevista uma Audiência Pública na Câmara de Vereadores para a apresentação do projeto e discussão com os setores interessados.

O secretário de Planejamento, Leandro Costa, reforça que a atualização já era esperada pelo setor há alguns anos. O código utilizado atualmente data de 1991, portanto, não contempla modelos atuais de construção, que são mais sustentáveis e ágeis.

“A nossa cidade está em constante transformação e isso se traduz na quantidade de obras que recebemos. São construções de grande porte, como a Ponte da Integração, e outros diversos empreendimentos residenciais. Essa atualização vem em um momento que precisamos e em que só tendem a aumentar os investimentos que recebemos”, disse Leandro.