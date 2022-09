Plataforma: NOVO PERFIL NA GOV.BR REÚNE INFORMAÇÕES PARA TURISTAS E EMPRESÁRIOS DO SETOR

No Dia Mundial do Turismo, comemorado na terça-feira (27/09), a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, em parceria com o Ministério do Turismo, lança o perfil do turista na plataforma gov.br, que reúne, em um só lugar, informações e serviços públicos de diversos órgãos do governo para turistas e empresários que atuam no setor ou possuem alguma atividade turística.

O perfil Turista é composto por oito módulos para facilitar o acesso a uma série de ações essenciais para o planejamento de viagens, no Brasil e no exterior, de forma segura e organizada. Entre os serviços disponíveis estão: obtenção de passaporte; pesquisa de estabelecimentos conforme características de acessibilidade – Turismo Acessível; emissão do Certificado Internacional de Vacinação; pesquisa a guias de turismo; solicitação de autorização de viagem para menor no exterior; e acesso a informações sobre eventos turísticos. O espaço oferece, ainda, serviços para agentes de turismo, que prestam serviços no setor.

Para ter acesso, não há necessidade de cadastro, basta entrar na plataforma gov.br e, na página inicial, em ‘Serviços Digitais por Perfil’, clicar no perfil Turista. Assim, o cidadão poderá escolher o destino de sua preferência, obter informações sobre os documentos necessários para viajar e saber das providências indispensáveis para uma viagem agradável e mais segura.

O gov.br agora conta com sete perfis de usuários: Turista, Agricultor, Aposentado, Empreendedor, Trabalhador, Estudante e Motorista. O objetivo é facilitar e agilizar o acesso simplificado dos usuários da plataforma aos serviços que têm maior interesse.