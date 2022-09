Vantagem: FEIRA DO LIVRO TERÁ OFICINAS PARA PROFESSORES DAS REDES PÚBLICA E PRIVADA

A 17ª Feira Internacional do Livro terá uma programação específica voltada a professores das redes pública e particular de ensino. O evento, que acontecerá de 17 a 24 de novembro no Clube Gresfi, ofertará uma série de oficinas com temas da atualidade e foco no aprimoramento das técnicas de incentivo à leitura.

Os encontros estão sendo organizados pela Secretaria Municipal da Educação e Fundação Cultural, e serão ministrados por docentes da Unila (Universidade Federal da Integração Latino Americana) e da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná).

De acordo com os organizadores, esta é a primeira vez que o evento terá um cronograma de atividades específicas para educadores. “Sempre tivemos o desejo de aproveitar a feira, que é um evento tão rico culturalmente, para ofertar formações aos professores. Os temas propostos atendem as demandas atuais e contribuem para o desenvolvimento dos alunos em sala”, disse a secretária da educação, Maria Justina da Silva.

Entre os temas já inseridos na programação estão: Literatura indígena e formação antirracista; Teatro, Literatura e Vivências Dramatúrgicas na Escola; Literatura para bebês; Literatura Infantil e Migração Docente; O Trabalho com Literatura Infantil; Literatura infantil afro brasileira e a perspectiva colonial; Contribuições da música na formação física e intelectual da criança; além de uma série de formações em contações de histórias e o debate sobre a importância deste trabalho na educação infantil.

Todas as oficinas serão gratuitas e abertas ao público, mas com número limitado de participantes. As inscrições poderão ser feitas pelo portal NTM (Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal) da Secretaria da Educação, a partir do dia 17 de outubro.

Os professores da rede municipal serão certificados pelo próprio sistema, e os da rede estadual e da iniciativa privada receberão uma declaração de participação no dia da oficina.

Além dos estandes de diversas editoras, a Feira do Livro terá uma ampla programação artística e cultural, com lançamento de livros, performances circenses e teatrais, rodas de conversa, contação de histórias, palestras e shows.