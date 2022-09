Astarte: OPERAÇÃO MIRA CONTRABANDO DE PRODUTOS ESTÉTICOS NO PARANÁ

A Receita Federal e Polícia Federal deflagraram, na manhã desta quarta-feira (28), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, uma operação conjunta que mira desarticular uma quadrilha especializada em contrabandear produtos de uso estético, como botox e fios de sustentação facial, com indícios de falsificação.

Os agentes e policiais cumpriram seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu. A Justiça também determinou o bloqueio de valores em contas bancárias e aplicações financeiras em valor superior a R$ 500 mil e a apreensão de veículos.

Conforme a Receita, os produtos estéticos eram adquiridos no Paraguai e contrabandeados para o Brasil. Uma vez em território nacional, eram distribuídos para todas as regiões do país, normalmente por via postal.



Por serem fruto de contrabando, os itens não eram submetidos à inspeção da Receita Federal, e não tinham autorização da Anvisa para serem usados no Brasil.



Além de associação para a prática do crime de contrabando, foram investigadas condutas ilícitas de supressão ou redução de tributos, corrupção ativa e corrupção passiva.

A operação conjunta da Receita e da PF foi nomeada de Astarte, que remete à deusa da beleza na mitologia cananeia.