Foz do Iguaçu: CIDADE TERÁ REPRESENTANTES NO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE ATLETISMO SUB23

Promessas do atletismo brasileiro, os iguaçuenses Felipe Izidoro e Érica Geni estão em Cascavel para a disputa do Campeonato Sul-americano de Atletismo Sub23. A dupla foi convocada pela Seleção Brasileira para integrar a delegação na competição até o dia 1º de outubro.

Érica disputará as provas de revezamento nas categorias 4x400m misto e 4x400m feminino. Felipe será o representante do salto triplo, após ter conquistado o título brasileiro na modalidade.

Os atletas do Instituto do Atletismo de Foz do Iguaçu terão mais uma chance para mostrar o potencial do esporte local na competição, que irá reunir 277 competidores de 11 países do continente.

Ambos possuem experiências nas seleções de base e caminham para ingressarem na equipe principal. Em 2021, no Sul-Americano Sub 20, Érica conquistou três medalhas de ouro e Felipe garantiu um bronze. No mundial da categoria, os iguaçuenses ficaram entre os melhores do mundo nas categorias disputadas.

“Eles se preparam e treinam muito para as grandes competições. São atletas profissionais e com alto rendimento, por isso estão sempre entre os melhores. Essa é a fase de adquirir experiência e evoluir cada vez mais”, conta o técnico Sérgio Muniz, Quick.

Jogos da Juventude

Antes de chegarem ao Sul-Americano, os atletas estiveram com a equipe que representou Foz do Iguaçu nos Jogos da Juventude do Paraná, entre 23 a 25 de setembro, em Toledo e Cascavel.

O Instituto do Atletismo contou com 15 atletas, que voltaram para Foz com 17 medalhas em diversas modalidades. Com os pontos obtidos, a equipe conquistou o 6º lugar geral.

Feliz Izidoro da Silva conquistou duas medalhas, prata no salto em distância e ouro no salto triplo – quebrando o recorde do campeonato, saltando 15.58m. Beatriz Cristaldo foi outro destaque, voltando com três pratas e um ouro.

Gabriela Dameto conquistou outras duas pratas e um bronze; Ana Corassini ficou com três pratas; Sarah Dominski também ficou com o segundo lugar no revezamento, assim como o colega Bruno Gabriel, e Gustavo Camargo da Silva foi bronze no lançamento do martelo.