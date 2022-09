Inauguração: RODOVIÁRIA DE FOZ DO IGUAÇU GANHA SUA PRIMEIRA SALA VIP

Boa notícia para os viajantes que utilizam a Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu. O terminal ganhará sua primeira sala VIP a partir desta quinta-feira, 29.

Administrado pela Nordeste, o espaço será destinado exclusivamente aos clientes da empresa que transporta passageiros para os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal.

Equipada com assentos reclinados, no mesmo padrão dos ônibus leito, máquina de café, água e acesso à internet.

O horário de funcionamento da sala será diariamente das 8 às 21 horas. “A partir de agora nossos clientes poderão esperar seus ônibus num local exclusivo, confortável e com mais privacidade”, diz o gerente da Nordeste, Jean Carlos Mensch.

Atualmente a Nordeste dispõe de horários diários saindo de Foz do Iguaçu para São Paulo, capital, e Rio de Janeiro, via Campinas. Há duas opções de horários para Florianópolis e ainda a rota internacional de Florianópolis a Assunção, no Paraguai.

Para atender a demanda, Jean anuncia que a partir de novembro mais dois horários entrarão em operação, um para o Rio de Janeiro e outro para São Paulo. “Esses investimentos mostram que a empresa está comprometida com o crescimento da demanda de clientes em Foz do Iguaçu e está empenhada em atender a demanda da melhor forma possível”, acrescenta Jean.

Para Renato Camargo, diretor da Tarobá Construções, empresa responsável pela administração da Rodoviária, a novidade chega num momento em que cada vez mais pessoas têm optado por viajar de ônibus e, certamente, irá melhorar a experiência dos passageiros. “Outras empresas de ônibus já demonstraram interesse em oferecer esse serviço diferenciado, então é possível que futuramente novas salas VIP sejam instaladas no terminal”, completa Renato.