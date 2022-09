Nesta Sexta-Feira: APÓS REFERENDOS, PUTIN DEVE OFICIALIZAR ANEXAÇÃO DE TERRITÓRIOS UCRANIANOS À RÚSSIA

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deverá ratificar nesta sexta-feira, 30, a anexação dos territórios da Ucrânia que foram dominados pelas forças russas após invasão ao país vizinho. O anúncio deverá ser feito em cerimônia no Kremlin na qual Putin discursará. “Uma cerimônia de assinatura de acordos sobre a entrada de novos territórios na Federação da Rússia acontecerá amanhã (sexta-feira) às 15h00 (9H00 de Brasília) no Kremlin”, informou Dmitri Peskov, porta-voz da presidência da Rússia, que continuou: “Vladimir Putin pronunciará um discurso no evento”.

O anúncio será feito após a realização de referendos de anexação de quatro regiões ucranianas que estão sob o domínio de Moscou: Donetsk, Luhanks, Kherson e Zaporizhzia. Kiev e os demais países ocidentais chamaram as votações de “farsas”, dizendo que não reconhecerão a anexação dos territórios. O mesmo aconteceu em 2014, quando a Rússia anexou a península da Crimeia e o feito não foi reconhecido pela comunidade internacional.

A decisão da anexação marca uma nova escalada na ofensiva russa. As autoridades e analistas russos afirmaram que, com a anexação das regiões, o governo russo deverá usar armas nucleares para defender os novos territórios. Recentemente, Putin disse que a Rússia está disposta a recorrer a “todos os meios” de seu arsenal para proteger seu território.