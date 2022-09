Risco?: ESTARIA A TERRA PERTO DE OUTRO EVENTO DE EXTINÇÃO EM MASSA? CIENTISTAS ANALISAM NOVAS PISTAS

O estudo analisou as contas de vidro microscópicas existentes em amostras de solo lunar coletadas pela missão lunar Chang’e-5 da China em 2020. As pequenas esferas de vidro, que são resultado de alta temperatura e pressão gerada por quedas de meteoros, foram organizadas por idade para reconstruir uma linha de tempo aproximada do “bombardeamento lunar” e, curiosamente, os cientistas estabeleceram que coincide com eventos semelhantes na Terra.