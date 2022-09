Segurança: POLICIAL MILITAR É DETIDO POR EMBRIAGUEZ DURANTE INSTRUÇÃO DE TIRO

Um policial militar de serviço foi preso na noite de terça-feira (27) durante instrução de tiro na sede do 6º Batalhão de Polícia Militar, em Cascavel, no Oeste do Paraná.

Segundo o comando da Polícia Rodoviária, ao se aproximar para orientar os policiais, o instrutor notou odor etílico em um dos militares.

O policial foi convidado a realizar o teste etilométrico, que teve como resultado 0,06 mg/L (miligrama por litro de ar expelido), comprovando a ingestão de álcool. Ele foi detido em flagrante pelo artigo 202 do CPM (Código Penal Militar), que diz que o policial que se apresentar embriagado para prestar serviço está sujeito a detenção de seis meses a dois anos. O militar foi encaminhado para sede da 3ª Companhia de Batalhão de Polícia Rodoviária..

Na quarta-feira (28), o policial passou por audiência de custódia e foi liberado para responder o processo em liberdade. Durante este período, ele irá atuar no serviço administrativo da companhia.