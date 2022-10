Abastecimento: ENEL REFORÇA AÇÕES PARA GARANTIR FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS ELEIÇÕES

A Enel opera em 24 cidades da grande São Paulo e, no dia das eleições, reforçará as ações para garantir o fornecimento de energia no primeiro turno e no segundo turno. Nestas datas, não terá nenhum desligamento programado. Segundo a companhia, equipes de plantão estarão em pontos estratégicos próximos aos locais de votação.

Ao todo, serão 300 equipes e cerca de 900 profissionais, entre operadores de sistemas, eletricistas, técnicos e engenheiro. Na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) estará um técnico para ajudar em eventuais ocorrências.

Um profissional ficará no centro de operações integradas de São Paulo, para que a Enel acompanhe ocorrências de grande porte, podendo priorizar atendimento e atuar em conjunto com outros órgãos, como Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Locais de maior importância para o processo eleitoral e a sede do TRE contaram com geradores próprios. Além disso, as instalações de telecomunicação que servem de apoio para realização do pleito, também serão monitoradas.