Eleições 2022: BOLSONARO DEBOCHA DE GESTO DE LULA EM DEBATE

Marcado pelo confronto direto entre os dois principais candidatos à presidência, o debate dos presidenciáveis gerou tensão entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT). Na manhã desta sexta-feira, 30, Bolsonaro ironizou seu principal rival na disputa, dizendo que ele contribui para a sua campanha à reeleição na reta final da campanha.

Na foto publicada pelo presidente, Lula aparece fazendo o “V de vitória” com as duas mãos, o que Bolsonaro interpretou como um pedido de voto em seu número de urna, que é o 22. “Após exorcismo, Lula pede voto para Jair Bolsonaro 22”, publicou.

Pesquisa Quaest divulgada na quarta revela cenário preocupante para Bolsonaro, a poucos dias do primeiro turno da eleição. A avaliação do governo é negativa em 4 das 5 regiões do Brasil, com acentuação no Nordeste, onde 55% dos eleitores apontam a gestão Bolsonaro como negativa. No país, a avaliação negativa do governo do presidente é de 42%, a positiva é 31% e regular é 24%.

Pesquisa Datafolha desta quinta-feira indicou que Lula tem 50% dos votos válidos, contra 36% de Bolsonaro. Na campanha do petista, a avaliação foi a de que o ex-presidente se saiu bem do debate, mas que o encontro não será suficiente para mudar a corrida neste momento.