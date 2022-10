Oportunidades: COM SETOR DE SERVIÇOS EM ALTA, CAPITAL GEROU 35,6 MIL EMPREGOS DE JANEIRO/AGOSTO

Curitiba gerou 35.591 empregos com carteira assinada de janeiro a agosto de 2022, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho. A Capital gerou, sozinha, 29% das vagas do Paraná.

A cidade foi a quinta do País em número de empregos gerados, atrás de São Paulo (166.559), Rio de Janeiro (82.177), Brasília (36.775) e Belo Horizonte (36.775).

O saldo nos oito meses foi gerado por um total de 361.121 contratações e 325.530 demissões no período. Em agosto, o saldo foi positivo de 771 vagas.

No acumulado do ano, o setor de serviços foi o campeão de vagas, com a abertura de 30.652 novos empregos. O comércio veio em segundo lugar, com 2.167, a indústria em terceiro, com 1.824, seguida por construção, com 895, e agropecuária, com 53 novas vagas.

“Estamos mantendo o ritmo de aceleração da economia e os esforços têm dado frutos na forma de carteira assinada para o trabalhador curitibano”, afirma o prefeito Rafael Greca.

A prefeitura vem desenvolvendo, desde o período mais intenso da pandemia, uma série de ações para estimular a economia e acelerar o mercado de trabalho, como capacitação de trabalhadores e empreendedores, além de melhoria no ambiente de negócios.

Entre essas ações, destaque para os Liceus de Ofícios, da Fundação de Ação Social (FAS), que promovem cursos e preparam para o mercado de trabalho quem está em busca de qualificação.

Já os Espaços Empreendedor da Agência Curitiba dão suporte a microempresários e microempreendedores individuais. O Programa 1º Empregotech 2022, por sua vez, oferece qualificação na área de tecnologia com aulas e oficinas.