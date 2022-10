Saúde: UNIDADES DE SAÚDE VÃO INTENSIFICAR ATENDIMENTOS PARA MULHERES NO MÊS DE LUTA E PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA

A Secretaria Municipal da Saúde vai intensificar o atendimento para mulheres nas 29 Unidades Básicas de Saúde (UBS) durante todo o mês de outubro. Serão realizados os exames preventivos de colo de útero (papanicolau) e solicitações para exames de mamografia, além de testes rápidos para ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), atualização vacinal e rodas de conversa sobre a saúde da mulher.

As ações integram a Campanha Outubro Rosa, que será lançada oficialmente na segunda-feira (03), às 9h, no auditório da Polícia Federal, na Avenida Paraná.

“A campanha é um marco mundial e precisamos dessas ações para alertar as mulheres sobre o câncer de mama e o câncer de colo de útero, as doenças mais incidentes entre a população feminina brasileira. Precisamos manter o auto cuidado e os exames em dia”, declarou a secretária da saúde Jaqueline Tontini.

Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, o exame Papanicolau deve ser disponibilizado às mulheres com vida sexual ativa, prioritariamente àquelas da faixa etária de 25 a 64 anos, definida como a população-alvo. Essa faixa etária é justificada por ser a de maior ocorrência das lesões pré-malignas de alto grau, passíveis de serem efetivamente tratadas e não evoluírem para o câncer.

Já as mamografias são solicitadas para mulheres a partir dos 40 anos de idade, sem fator de risco para câncer de mama. A rotina de rastreamento é de exames a cada dois anos para pacientes com resultado normal.

Atividades

O mês de luta e prevenção do câncer de mama e câncer de colo de útero terá uma extensa programação, que inclui ainda palestras, cursos de auto maquiagem e aulas de danças nas unidades de saúde. “Cada unidade ficará responsável por sua programação, podendo algumas trabalhar com agendamentos ou atendimento por demanda espontânea, mas todas elas, durante o mês de outubro, vão priorizar o atendimento às mulheres”, explica Lara Camila de Oliveira, gerente do Programa Saúde da Mulher.

No dia 15 de outubro, um sábado, acontecerá o dia Dia “D” da campanha, quando as unidades de saúde estarão abertas das 9h às 15h para as coletas de preventivos e solicitação de exames de mamografia.