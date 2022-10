Evento: FOZ DO IGUAÇU RECEBE PELA PRIMEIRA VEZ A EXPOCONSTRUINDO

O Centro de Convenções e Eventos de Foz do Iguaçu (CECONFI) sedia, a partir de quinta-feira (06) até domingo (09), a 1ª ExpoConstruindo na Terra das Cataratas. Participam mais de 60 expositores, que trarão novidades do setor da construção civil e design de interiores.

De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, são mais de duas mil obras em execução nos últimos dois anos ou com alvarás já aprovados para construção, que representam um valor próximo a R$ 5 bilhões em investimentos.

“Esperamos que seja um evento de grande sucesso e que proporcione um aquecimento ainda maior na construção civil de Foz do Iguaçu”, ressalta o prefeito Chico Brasileiro.

Os dados da prefeitura reforçam a necessidade de apresentar serviços e produtos do segmento, principalmente para inspirar e informar clientes e profissionais.

“É uma grande honra para Foz do Iguaçu sediar, pela primeira vez, um evento tão importante para o setor de construção civil, que é a Expoconstruindo. É mais uma prova de que a cidade está em grande efervescência na área, com investimentos dos governos federal, estadual e municipal, e também do setor privado”, continua o prefeito.

A expectativa da organização do evento é receber 5 mil visitantes e a geração de R$ 5 milhões em negócios. “Por ser uma cidade turística, a ExpoConstruindo deverá receber gente de todo o mundo, será uma atração extra na cidade, já que apresentará diversos lançamentos”, analisa Edinho Milanezi, idealizador do evento.

A entrada no evento é gratuita. Na quinta-feira (06), o evento abre às 14h e segue até 22h. Na sexta, sábado e domingo, o horário é das 10h às 22h.