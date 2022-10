Foz do Iguaçu: DESTINO IGUAÇU PARTICIPA DA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DA AMÉRICA LATINA

A Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu marcou presença em mais um importante evento internacional. A equipe participa da Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), em Buenos Aires. O evento começou no dia 1º de outubro e termina nesta terça-feira (04).

O posicionamento no mercado argentino é essencial para a cidade, uma vez que o país é maior emissor de turistas estrangeiros para Foz. Em 2019, foram de 436.369 visitantes, enquanto no no 1º semestre de 2022 já ultrapassou 130 mil.

Foz do Iguaçu conta com um estande personalizado para receber os 30 participantes coexpositores, que apresentam ofertas de hotéis, atrativos turísticos e receptivos da cidade.

O secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli, destaca que o evento oportuniza a promoção do Destino Iguaçu com os canais de distribuição e público final, sendo um grande aliado local na estratégia de expansão de Foz do Iguaçu para o mercado argentino e internacional.

“A exposição de Foz do Iguaçu no evento possibilita trazer ao mercado as informações atualizadas e a reativação dos contatos pessoais pós-pandemia. O trade argentino está demonstrando grande interesse em se atualizar para oferecer uma Foz do Iguaçu pulsante, um destino que conseguiu se aperfeiçoar e que recebeu muitos investimentos em equipamentos, estrutura e serviços no período em que o turismo ficou paralisado”, disse Paulo Angeli.

“Expandimos contatos com receptivos internacionais, ampliando a possibilidade de receber destinos internacionais de longa distância, como América do Norte e Europa, por exemplo, que entram na América do Sul via Buenos Aires e desejam acessar o Brasil via Foz”, afirmou Célia Andrade, servidora que representa o destino no evento.

O Destino Iguará também fará uma exposição para agentes de viagens e operadores de turismo interessados em conhecer detalhes e particularidades da oferta turística local, apresentando atrativos, meios de hospedagens, gastronomia e serviços turísticos, imprescindíveis para aqueles que realizam vendas de pacotes a Foz do Iguaçu.